Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (2)

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2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Giresun'un Görele ilçesinde, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin A. ile yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Görele Fatih TURAN

2022-06-21 14:25:07



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