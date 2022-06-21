Giresun'da Kırgız kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

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Giresun’un Görele ilçesinde dün gece cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi’ne sevk edildi.

İlçenin Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonucunda cesedin Kırgız uyruklu 40 yaşındaki Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlenirken, cinayet zanlısı olarak M.A (52) ile yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla H.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında Görele Adliyesine sevk edildi.

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