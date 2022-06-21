Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (3)

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CESEDİ 7 KİLOMETRE TAŞIMIŞ

Giresun'un Görele ilçesinde, dini nikahla birliktelik yaşadığı, 3 çocuk annesi, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Aydın, sorgusunda kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Aydın'ın, ilk ifadesinde, "İmam nikahlı birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimizden 1 çocuğumuz var. Beni aldattığını öğrenince öfkelendim. Cinayet sonrası cesedi araçla Tirebolu'dan Görele'ye, 7 kilometre mesafe gelerek getirim ve yol kenarına bıraktım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

Öte yandan Keremet Nyshanova'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ülkesine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Fatih TURAN

2022-06-21 16:03:38



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