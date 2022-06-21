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Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (4)

DHA

Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (4)


TUTUKLANDI
Giresun'un Görele ilçesinde, dini nikahla birliktelik yaşadığı, 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Aydın, çıkarıldığı adliyede sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Aydın'a yardım ettiği öne sürülen H. Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)Fatih TURAN/GİRESUN,(DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Fatih TURAN
2022-06-21 18:34:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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