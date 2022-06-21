Giresun'da ormanda bulunan ceset Kırgız kadının çıktı; 2 gözaltı (4)

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TUTUKLANDI

Giresun'un Görele ilçesinde, dini nikahla birliktelik yaşadığı, 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'yı öldürdükten sonra yol kenarına attığı iddiasıyla gözaltına alınan Metin Aydın, çıkarıldığı adliyede sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Aydın'a yardım ettiği öne sürülen H. Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)Fatih TURAN/GİRESUN,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun Fatih TURAN

2022-06-21 18:34:37



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