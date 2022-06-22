Doğan Can Davas, Giresunspor’da

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Giresunspor, dış transferde Bandımaspor’dan Doğan Can Davas ile anlaştı.

Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile anlaşma sağlamıştır. Doğan Can Davas takımımızın Erzurum'da gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Doğan Can Davas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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