Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Giresun'da baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada, baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Körliman mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde Y.K. (60) ile oğlu Samet K. (32) arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. Samet K., kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba Y.K. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.