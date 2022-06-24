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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’un Alucra ilçesinde organik çilek üretimi yaygınlaşıyor

İHA

Giresun'un Alucra ilçesinde ilk defa 2019 yılında denenen ve başarılı olunan organik çilek üretimine talep arttı.

Giresun’un Alucra ilçesinde organik çilek üretimi yaygınlaşıyor

Giresun'un Alucra ilçesinde ilk defa 2019 yılında denenen ve başarılı olunan organik çilek üretimine talep arttı.
Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesiyle (GİRKAP) Alucra ilçesinde ilk defa 2019 yılında başlatılan organik çilek üretimine talep artmaya başladı.
İlçenin girişimci gençlerinden Ruhi Bıyıkçı ve Mehmet Akif Bıyıkçı isimli kuzenler daha öncede çeşitli tarımsal üretim deneme çalışmaları yapmış, ilçedeki gençlere farklı ürünlerin üretilmesine öncülük etmişlerdi.
Alucra ilçesi Mesudiye mahallesi sınırlarında bulunan 2 dönümlük araziye çilek üretimi yapan Ruhi ve Akif Bıyıkçı,"İlçemizin iklimi, toprak yapısı çilek üretimi için oldukça elverişli. Daha önce uzun yıllar patates, Alucra Kelemi gibi tarım alanında üretimler gerçekleştirmiştik. Bu yılda devlet desteği almadan kendi öz sermayemizle seramızı da ilçemizde ürettirerek organik çilek üretimi için kolları sıvadık. Sulama sisteminden tutunda her şeyini ilçemizde ürettik” dedi.

Danışman desteği almak istiyorlar
Üretim yaparken, tarım danışmanı eksikliği yaşadıklarına dikkat çeken Bıyıkçı, “En çok zorlandığımız şey doğru tarımı yapma noktasında danışman eksikliği olması. Alucra İlçe Tarım Müdürlüğümüzde ziraat mühendisi gibi teknik personel yok. Normal personelde yok denecek kadar az. Tarım memleketi olan Alucra'da maalesef yeterli teknik desteği alamıyoruz bu konuda çok şanssız olduğumuzu düşünüyoruz. Durum böyle olunca da iş başa düşüyor zaman ve para kayıpları ortaya çıkıyor. Daha önce bu işi yapmış insanların tecrübelerinden faydalanıyoruz. En büyük arzumuz tarımla Alucra'da profesyonel olarak üretim yapıp gelir sağlamak isteyen insanlara İlçe veya İl Tarım yetkililerinin teknik olarak destek olmalarıdır” diye konuştu.

Üretim hedefi 10 ton
Organik çilek üretim rekoltelerini yükseltmek istediklerini belirten Bıçakcı,“Üretim yaptığımız Albion cinsi çileğimizin yöremizde yetişmesiyle çok güzel bir aroması var ve oldukça da lezzetli. Daha önce üretim yapmaya başlayan arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Doğru tarım ve kaliteli ürün almak en büyük gayemiz, ilk etapta 10 ton ürün mahsul etmeyi hedefliyoruz. Bizden hariç ilçemizde 3 genç arkadaşımızda ilçenin farklı noktalarında organik çilek üretimine başladı. Büyükşehirlere göç etmeyip memleketini terk etmeyen, toprağına üretimle sahip çıkan gençlerimizin olması sevindirici. Hasat döneminde önceliğimiz iç pazara satış yapmak olacak. Kontrollü büyüyerek bu işe ilgi duyan ilçemiz gençlerini de teşvik etmek en büyük arzumuzdur. Allah'ta nasip ederse organik tarımda ilçemizde örnek projelere imza atarak üretim yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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