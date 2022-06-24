Mezuniyet töreninde öğrenciler, vefat eden hocalarını unutmadı

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi öğrencileri, mezuniyet törenlerinde, vefat eden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayrettin Orhanoğlu’nun protokoldeki yerine fotoğraf koyup

çiçek bıraktı.

Tirebolu İletişim Fakültesi kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Tirebolu Kaymakam Vekili Cafer Ekinci, Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Aydın, Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker, daire amirleri, akademik ve idari personellerle öğrenci velileri katıldı.

Mezuniyete hak kazanan öğrenciler, kampüsteki yerlerine kortej eşliğinde alkışlar arasında girdi. İletişim Fakültesi öğrencileri 20 Nisan tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Hayrettin Orhanoğlu’nu unutmadı. Öğrenciler, vefat eden hocaları Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayrettin Orhanoğlu’nun protokoldeki sandalyesine fotoğraflarını koyarak "Rahmet ve minnetle anıyoruz" yazan anı köşesine çiçek bıraktı.

Törende İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker ise mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından mezun olan 140 öğrenci keplerini atarak mezuniyet sevincini yaşadılar.

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