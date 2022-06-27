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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık üreteicisinin fındık taban fiyatı için 60 TL beklentisi

İHA

Fındık üreteicisinin fındık taban fiyatı için 60 TL beklentisi

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dereli Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal, “Binbir hayalle ve emekle, yıl boyu bahçesinde çalışıp üreten, bölgemizin gözbebeği fındık üreticisi çiftçilerimiz yaklaşık 2 ay kalan yeni fındık sezonunu dört gözle beklemektedir” dedi.
Okusal, yaptığı açıklamada, “Tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi fındık üretiminde ekonomik olarak sürdürülebilirliği sağlamak için, mahsulün satış fiyatları, üreticinin hem maliyetini karşılamalı hem de ailesinin geçimini sağlayabilmek için asgari düzeyde de olsa bir kâr sağlamalıdır. Dünyayı adeta durduran pandemi sebebiyle fiziksel ve psikolojik olarak oldukça yıpranan üreticilerimiz salgın sonrası dönemde hem pandeminin hem de sınırımızdaki savaş geriliminin sebep olduğu ekonomik dalgalanmaların neticesinde büyük bir şok yaşamış, tarımsal üretimde kullanmış oldukları bütün girdilerin maliyetlerindeki yüksek artışların karşısında çaresiz kalmıştır, ancak borç ile de olsa üretime devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Okusal, açıklamasına şöyle devam etti:
“Ülkemize ihracattan en çok geliri sağlayan, üretiminde dünyada birinci sırada olduğumuz tarım ürünü fındığın, geçtiğimiz sezon TMO tarafından açıklanan taban fiyatları ile o günkü kur oranları düşünüldüğünde üreticimize kilo başına en az 3,5 dolar kazanç sağlamaktaydı. Bu yılki emtia fiyatlarındaki büyük dalgalanmalara rağmen üretmeyi bırakmayan, borca girerek fındık bahçesine gübre atan, zirai ilacını kullanan, traktörüyle bahçesini süren emektar üreticilerimizin, açıklanacak fındık taban fiyatı beklentisi yüksektir. Fındık taban fiyatında, en kötü durumda bile geçtiğimiz yıl ki 3,5 dolar seviyeleri korunmalı, kilogram başına fındık fiyatı 60 TL’den az olmamalıdır.
Fiyatlar beklenenden az açıklandığında üreticilerimiz, artan maliyetler karşısında daha fazla dayanamayıp bahçelerine gerekli bakımları yapamadıklarında sadece önümüzdeki bir yılın değil birkaç yılın verimi önemli ölçüde azalacaktır. Bu durum kuraklık, don, tozlaşma sorunları, iklim değişikliği gibi faktörlerle birleştiğinde de fındıktaki ürün kaybımız hem üreticimiz hem de ülkemiz adına korkunç boyutlara ulaşacaktır. Bu sebeple, fındık yetiştiriciliğinde üretici maliyetlerin azami düzeyde karşılanması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Fındığımızın hasat zamanına çok az bir zaman kaldı, fındık üreticileri olarak bizlerin her zaman yanında olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Tarım ve Orman Bakanımızdan, Karadeniz Bölgesi ve Giresun Milletvekillerimizden, fındığımızın taban fiyatları ile ilgili müjdeleri duymayı dört gözle beklemekteyiz.”

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