Giresun’un 76 yıllık sinema tarihi önce tez konusu oldu, sonra sergisi açıldı

Giresun’un 76 yıllık sinema tarihi doktora tez çalışmasıyla hayat bulurken, gazete ve devlet arşivlerinin yanı sıra saha çalışmalarından elde edilen materyallerle Sinema Tarihi Sergisi açıldı.

Giresun’da 19141990 yılları arasında sinema salonları, sinema emekçileri ve gösterime sunulan filmlerle ilgili Giresun Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Mehtap Özsoy’un doktora tez çalışmasında elde edilen 108 eserin Giresun Belediyesi’nin katkılarıyla sergisi açıldı.

Giresun Can Akengin Sanat Galerisi’ndeki Sinema Tarihi Sergisi'nin açılışına Giresun Belediye Başkan Vekili Berrin Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, akademisyenler, sinema emektarları ve davetliler katıldı. Giresun’da 2 gün sürecek olan sergide 1914'ten 1990'a kadar sinemayla ilgili, haber, ilan ve fotoğrafların yer aldı, 108 eser vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergiyle ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Gör. Mehtap Özsoy, “2018 yılından beridir yaklaşık 4 yıldır yaptığım doktora tez çalışmamın bir ürünü olan sergide gazete arşivleri, devlet arşivleri ve saha çalışmalarımda elde ettiğim eserler yer almaktadır. Bu çalışmam ayrıca bir kitap olarak da yayınlanacaktır.108 eserin yer aldığı serginin açılışında Giresun Belediyesi’nin materyallerin basılması, sergiye hazır hale getirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel ise, “Giresun Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri ile de şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda geçmiş zamanlarda sinema kültürüyle ön plana çıkan Giresun’da böyle bir çalışmanın sonucu olarak serginin düzenlenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışın ardından 76 yıllık sinema tarihine tanıklık edenlerle söyleşi yapılırken, katkıda bulunan 14 aileye ise plaket verildi.

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