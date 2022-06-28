Giresun'da 79 yaşındaki baba oğlunu silahla vurarak öldürdü

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Giresun'da ailevi sebeplerden çıkan tartışmada 79 yaşındaki baba 55 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, Dereli'nin Çalca köyünde ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 79 yaşındaki Ahmet K. ruhsatsız silahı ile oğlu Ömer K.'ye ateş etti. Babası tarafından üç el ateş edilen 55 yaşındaki Ömer K. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ahmet K. olay sonrasında jandarma tarafından silahıyla beraber gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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