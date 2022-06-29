Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

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CİNAYETİ İTİRAF EDİP, TESLİM OLMUŞ

Giresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt´u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt´un (79), 1 gün sonra yakınlarına cinayeti anlatıp, jandarmaya teslim olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt´un, ifadesinde; alkollü olduğunu öne sürdüğü oğlunun, kendisini dövdüğü için silah kullanmak zorunda kaldığını iddia ettiği öğrenildi.

Ömer Kurt´un cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Çalca Köyü Kıran Mahallesi´nde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Dereli Mustafa KIRLAK

2022-06-29 16:51:28



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