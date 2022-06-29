Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (3)

Asgari ücret ne kadar artacak?

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Giresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt´u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt (79), çıkarıldığı mahkeme tarafından yaşı ve sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Dereli Mustafa KIRLAK

2022-06-29 19:33:44



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