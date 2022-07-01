Kafatası kemiği kaybolmuştu, ameliyatla yenisi takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafatası kemiği kaybolmuştu, ameliyatla yenisi takıldı

İHA

Geçirdiği Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonrası yüz felci geçiren ve kafatasının bir bölümünü kaybeden Giresunlu hemşire Havva Dizdar, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kafatası ameliyatı yapıldı.

Kafatası kemiği kaybolmuştu, ameliyatla yenisi takıldı

Geçirdiği Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonrası yüz felci geçiren ve kafatasının bir bölümünü kaybeden Giresunlu hemşire Havva Dizdar, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kafatası ameliyatı yapıldı.
İstanbul’da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla Havva Dizdar’a kafatası takıldı. Ameliyatının oldukça başarılı geçtiğini kendini iyi hissettiğini belirten Havva Dizdar, “Yıllardır çektiğim ağrılar nihayet son buldu. Bu zorlu süreçte bana yardımcı olan herkese minnettarım. Ameliyat için gerekli olan yaklaşık 100 bin TL’yi başta hayırseverler olmak üzere, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi’nin desteğiyle tamamladık. Şimdi ameliyattan yeni çıkmış olmama rağmen kendimi çok daha iyi hissediyorum. İlerleyen zamanda çok daha iyi olacağıma inanıyorum” dedi.

Hastanede kafatası kemiği kaybolmuştu
Daha önce Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konularak geçirdiği ameliyat sonrası hayatının karardığını da hatırlatan Dizdar, “Hemşire olarak çalışırken boynumdaki ağrılar nedeniyle yaptırdığım muayeneler sonucu AVM teşhisi konuldu. Ameliyat için de Prof. Dr. Ö.Ö. ile irtibata geçtim ve hayatımı alt üst eden ameliyatımı gerçekleştirdi. AVM ameliyatıma bağlı olarak beynimden ikinci bir ameliyat daha geçirdim. İkinci bir ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahisi hocanın raporlarında yer aldığına göre beynimden kemik kanamaları için kullanılan bonewax maddesi çıkartılmış. Ben AVM ameliyatı için gitmiştim ve beyin ameliyatında çıkartılan kafatası kemiğim hastanede kaybolmuştu. Yine aynı ameliyata bağlı olarak yüz felci geçirdi ve sağ gözümü kapatamıyorum. Şimdi ise en azından hayırseverlerin desteğiyle yapılan ameliyat sonrası kaybolan kafatası kemiğimin yerine titanyum hammaddeli yeni bir kafatası kemiği takıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşköy köylüleri festivallerinin duyurusunu ıslık diliyle yaptılar
YEREL HABERLER Kuşköy köylüleri festivallerinin duyurusunu ıslık ...
Zamana yolculuk ile FİSKOBİRLİK’in kuruluş çalışmaları canlandırıldı
YEREL HABERLER Zamana yolculuk ile FİSKOBİRLİK’in kuruluş ...
Rahmetullah Berişbek, Giresunspor’da
YEREL HABERLER Rahmetullah Berişbek, Giresunspor’da
Mert Han Kurt, Giresunspor’da
YEREL HABERLER Mert Han Kurt, Giresunspor’da
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (3)
Giresunspor genel menajerliğine Serkan Ünver getirildi
YEREL HABERLER Giresunspor genel menajerliğine Serkan Ünver ...
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)
Köylüler asma köprülerinin yenilenmesini istiyor Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Dokuzkonak köyünde 3 mahallenin kestirme yol olarak kullandığı Harşit Çayı üzerindeki asma köprü çüreyen tahtaları nedeniyle ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Köylüler asma köprülerinin yenilenmesini ...
Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.