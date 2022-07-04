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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alıcı ve satıcılara kurbanlık uyarısı

İHA

Alıcı ve satıcılara kurbanlık uyarısı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban alıcı ve satıcılara yönelik uyarılarda bulunarak, kurbanlık satılırken dikkat edilmesi gereken hususları vatandaşlarla paylaştı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurbanlık hayvan satılırken, dikkat edilmesi gereken hususları vatandaşlarla paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri önemli uyarılarda bulundu.
Yapılan açıklamada, kurbanlık hayvanda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına, damızlık olmasına ve yaşın önemine dikkat çekilerek, ”Damızlık dişi hayvanların kurbanlık olarak satışı, kesimi ve hayvan pazarına girişine müsaade edilmemektedir. Dişi hayvanlar için bir veteriner hekimden alınacak damızlık vasfı bulunmadığına ve gebe olmadığına dair raporun ibraz edilmesi durumunda kurbanlık olarak satışına izin verilmektedir. Kurban satış yeri denetim görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış, kurban vasfı taşımayan hayvanlar kurban satış yerine alınmamaktadır. Gerekli sağlık kontrolü yapılarak, sağlıklı ve kurban için yaşı uygun bulunan büyükbaş hayvanların kimlik belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgeleri üzerine kırmızı renkte "Kurbanlık Uygundur" damgası basılmaktadır. Ayrıca kurban satış yerlerine, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının görüldüğü risk bölgesi ilçelerden, illerden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, hastalığı oluşturan virüsü taşıma potansiyeline sahip kenelere karşı İl Müdürlüğümüzce temin edilen ve ette kalıntı bırakmayan dökme formülasyonlu ektoparaziter ilaçlarla ilaçlanmaktadır” denildi.

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