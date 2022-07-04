Boğulma vakalarına karşı cankurtaran ekibi göreve hazır

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Cankurtaran ekipleri aldıkları eğitimle karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, boğuşma, taşıma ve kalp masajı eğitimiyle hayat kurtarma hedefine odaklanan cankurtaranlar, sezon boyunca görev yapacaklar.

Giresun plajlarında 3 kulede 6 profesyonel ekiple göreve hazır bulunduklarını belirten Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ve plajlarda görev yapacak olan can kurtarma ekibi yaşanabilecek boğulma vakalarına müdahale amaçlı olarak yeni deniz sezonuna hazır. Plajlar bölgesinde 3 ve Çerkez plajında 1 kulede, 6 adet profesyonel su altı arama kurtarma ekibi ile cankurtaran hizmeti verilmeye başlandı. Ekipler aynı zamanda merkez ve ilçelerde de deniz, göl, akarsu fark etmeksizin çıkabilecek herhangi bir olayda su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına da katılacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, cankurtaran hizmetinin olduğu bölgelerde denize girmeleri, tenha bölgelerde, rüzgarlı ve dalgalı durumlarda kesinlikle denize girmemeleridir. Cankurtaranların uyarılarına uymalarını, özellikle yüzme bilmeyenlerin cankurtaran hizmeti dışında tenha yerlerde denize girmemelerini, küçük çocukları olanların çocuklarını yanlarından ayırmamalarını talep ediyoruz. Bu sezon boğulma vakalarının olmadığı bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

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