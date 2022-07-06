Giresunspor Alper Uludağ ile anlaştı

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Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Ligde ikinci sezonunu geçirecek olan Giresunspor, Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Adana Demirspor´da geçiren sol bek Alper Uludağ ile anlaşma sağlayan yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 31 yaşındaki defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağlamıştır. Alper Uludağ, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALPER ULUDAĞ´IN PERFORMANSI

Kariyerinde Aachen, FC Ingolstadt, Kayserispor, Akhisarspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Adana Demirspor takımları bulunan 31 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Süper Lig´de ve Türkiye Kupası´nda 19 maçta oynarken 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-07-06 22:41:05



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