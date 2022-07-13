Giresun’da trafik kazası: 3’ü çocuk 8 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza Bulancak ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Fatoğlu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Canan Sarı (41) yönetimindeki 34 PH 2345 plakalı otomobil ile İlhan Alkan (45) yönetimindeki 28 ABY 766 plakalı otomobil Fatoğlu kavşağı mevkiinde çarpıştı.
Meydana gelen kazada araç sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan Linda Brasle (44), Zafer Alkan (40), Sedanur Altındağ (20), N.B.A. (13), Z.S.S. (17) ve M.N.S. (14) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.