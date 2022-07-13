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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlçede yapılan taziye evine şehidinin ismi verildi

İHA

İlçede yapılan taziye evine şehidinin ismi verildi

Giresun'un Alucra ilçesinde yapılan Şehit Emre Doruk taziye evinin açılışı dualarla yapıldı.
Alucra Merkez Büyük Cami meydanında yapılan taziye evine Suriye'nin ElBab kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Emre Doruk'un ismi verildi. TMSF önceki dönem başkanı Muhiddin Gülal'ın destekleriyle yapılan taziye evinin açılışı mehteran ekibinin gösterileri ve dualarla gerçekleştirilen açılışa Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Kamu Gözetimi Kurumu kurul üyesi Muhiddin Gülal, Uzman Çavuş Emre Doruk'un yakınları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İlçede önemli bir ihtiyacın karşılandığına dikkat çeken Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, “Bu eseri ilçemize kazandıran Muhiddin Gülal'a teşekkür ediyoruz. Yapılan bu hizmetle artık taziyeler burada gerçekleştirilecektir. İlçemiz adına önemli bir eksiklik giderilmiş oldu” ifadelerine yer verdi.
Yapılan konuşmaların adından İlçe müftüsü Adem Akçelik tarafından Kuran tilavetinin ve duaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

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