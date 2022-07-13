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Gönül Alperenlerinden Çağırgan İsmail Hakkı Baba mezarı başında anıldı

İHA

Gönül Alperenlerinden Çağırgan İsmail Hakkı Baba mezarı başında anıldı

Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Türkmenistan'dan Horasan'dan Anadolu'ya gönderilen Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle yetişmiş erenlerden biri olan Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli Giresun'un Alucra ilçesindeki mezarı başında anıldı.
İlçenin Fevzi Çakmak köyünde, Alucra Fevzi Çakmak Köyü Derneği, Köy Muhtarlığı ve EsSeyyid Mevlana Şeyh Çağırgan İsmail Hakkı Veli İlim Kültür ve Hizmet Derneği tarafından gerçekleştirilen anma etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra il ve il dışından gelenlerle yöre halkı katıldı.
Anma programında emekli Kurmay Albay Adem Darama ve Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba ve Beyoğlu Belediyesinin Haydar Ali Yıldız tarafından birere konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından ise, etkinliğe katılanlar topluca İsmail Hakkı Çağırgan Baba'nın Fevzi Çakmak köyünde kesme taştan yapılmış sekiz köşeli türbesi ziyaret edilerek dualar okundu. Etkinlikte Ehli Sünnet alimlerinin kitapları da katılımcılara dağıtıldı.

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