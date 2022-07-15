Kafkas şehitleri için vefa yürüyüşü düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas şehitleri için vefa yürüyüşü düzenlendi

İHA

Kafkas şehitleri için vefa yürüyüşü düzenlendi

Giresun’da 108 yıl önce OsmanlıRus savaşında 2. Kafkas Kolordusu'na bağlı askerlerin şehit olduğu Gavur Dağları’na yüzlerce kişinin katılımıyla vefa yürüyüşü düzenlendi.
Alucra Merkez Derneği öncülüğünde 19141917 yılları arasında yaşanan OsmanlıRus savaşında 2. Kafkas Kolordusu'na bağlı askerlerin şehit olduğu Gavur Dağları’na "Şehitlere Vefa" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba, Alucra Merkez Derneği Başkanı Aydın Bodur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Alucra ilçesindeki şehitlikte buluşup dualarla başlayan yürüyüş, Rus işgaline karşı savaşan askerlerin şehit olduğu Gavur Dağı’nda sona erdi. Yaklaşık 44 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılan Gavur Dağı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar okunarak, şehit mezarları, askeri hastane ve koğuşlardan kalma kalıntılar ziyaret edildi.
Alucra ilçesinde ikincisi düzenlenen “Şehitlere Vefa” yürüyüşüyle ilgili bilgi veren Alucra Merkez Derneği Başkanı Aydın Bodur, “19141917 yılları arasındaki OsmanlıRus savaşında 2. Kafkas Kolordusu'na bağlı askerler vatan savunması için Gavur Dağı’nda 2,5 yıl şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Biz hem bu şehitlerimizi anmak hem de bu dağlardaki şehitlerimizin tarihte hak ettiği değeri edinmesi ve unutulmaması için bugün buradayız” dedi.
Kaymakam Mustafa Çelik ise, “Vatan için, bayrak için canlarını feda etmiş şehitlerimizi anmak için buradayız. Kafkas şehitlerimize Gavur Dağları'ndan 'Ey şehitlerimiz sizin bırakmış olduğunuz ideallere, inanca biz de sahibiz. Sizin bıraktığınız idealleri, bıraktığınız yerden devam ettirmek için buradayız. Ey şehitlerimiz, istikbalimiz için, istiklalimiz için milli irademiz için Cumhuriyetimizi koruyup kollamak için biz de zamanı geldiğinde gözümüzü kırpmadan şehit olmak için buradayız' diye haykırmak için buradayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikilip, dağıtıldı
YEREL HABERLER Giresun’da, 15 Temmuz şehitleri anısına fidan ...
Giresun'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Giresun'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Gönül Alperenlerinden Çağırgan İsmail Hakkı Baba mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Gönül Alperenlerinden Çağırgan İsmail Hakkı Baba ...
İlçede yapılan taziye evine şehidinin ismi verildi
YEREL HABERLER İlçede yapılan taziye evine şehidinin ismi verildi
Giresun’da trafik kazası: 3’ü çocuk 8 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 3’ü çocuk 8 yaralı
Giresun’da mantar zehirlenmesi
YEREL HABERLER Giresun’da mantar zehirlenmesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.