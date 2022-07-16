Giresunspor, Riad Bajic transferini resmen açıkladı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic'i renklerine bağladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Baji´c ile anlaşma sağlamıştır. Riad Baji´c, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Riad Baji´c'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Konyaspor´da bir dönem 17 gol attıktan sonra Udinese´ye transfer olan Bosnalı forveti Riad Bajic, yeşil-beyazlı ekibin Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde süren kampına da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Giresun
2022-07-16 15:25:50
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