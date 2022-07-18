Giresun Belediyesi sosyal marketle yüz güldürüyor

Giresun Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sosyal Market'te bir yılda 10 bin ürün bağışlanarak ihtiyaç sahiplerine destek olundu.

Debboy mevkiindeki sosyal markette yetişkin ve çocuk kıyafeti ile ayakkabı sürekli bulunurken, mobilya, bebek araç ve gereçleri, yatak, hasta bezi, çocuk bezi ve oyuncak gibi ürünler ise zaman zaman bulunuyor.

Sosyal marketten faydalanmak isteyen vatandaşlar bağlı bulundukları muhtarlıktan alacakları ihtiyaç sahibi belgesi ile sosyal markete gelmeleri halinde ürünü seçip beğenerek ihtiyaçlarını ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Sosyal markette bir yıl içerisinde 10 bini aşkın ürün verildiği açıklanarak, vatandaşların ihtiyaç fazlası ürünlerini sosyal markete bağışlamaları istenildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise yardım çalışmalarının kurumsal ve sürdürülebilir olacağını belirterek “Vatandaşlarımızın desteği ile gönüllerinden kopan eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için biz yalnızca aracılık yapıyoruz. Veren elin alan eli görmeyeceği ve insan onuruna yakışır bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sosyal markete gelen vatandaşlarımız ücretsiz olarak mevcut ürünlerden ihtiyaçlarını giderebilecek. Siyasi anlayışla değil toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıkarılması hedefiyle hareket edersek mutlu ve huzurlu yarınlara çok daha güçlü yürüyebiliriz” dedi.

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