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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun turizmde yeni rota olma yolunda ilerliyor

İHA

Giresun turizmde yeni rota olma yolunda ilerliyor

Giresun’un Doğu Karadeniz'de turizmin yeni rotası olma yolunda ilerlediği belirtildi.
Giresun, turizm alanında son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte bu alandaki yükselişini sürdürürken yeni bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Kuzalan Tabiat Parkında incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden insanların dikkatini çeken Karadeniz’in parlayan yıldızı Giresun olacak” dedi.
Öztürk, Kuzalan Tabiat Parkında bulunan ve çevre düzenlemeler devam eden Göksu Travertenleri, Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl’ün şimdiden yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlamaya başladığını dile getirdi.
Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile Giresun’un turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu ve bu güzelliklerin ve zenginliklerin ülkemize ve dünyaya tanıtılması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Daha önce bildiğiniz gibi Kuzalan Şelalesini Kuzalan Tabiat Parkı ilan etmiştik ve muazzam bir ilgi görmüş, devamında ise Mavi Gölü tabiat parkı içerisine almıştık. Yine bu vadi içerisinde Aksu Deresine karışan Göksu Deresi üzerinde yer alan tabiat harikası travertenler vardı. Benim de köyüm olan Pınarlar köyünde sodalı suyun yeraltından çıktıktan sonra oluşturduğu travertenler görenlerin ilgisini çekiyordu. Bu doğal travertenleri İl Özel İdaresinin çalışmaları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile turizme kazandırmak için çalışmalara başlamıştık. Yapımı hızla devam eden Göksu Vadisi Projesi içerisinde irili ufaklı küçük göletler ve bu göletlerin arasında ise ziyaretçiler için yürüyüş yolları yapıldı. Mineralli suların aktığı alandaki yürüyüş yolları bir süre sonra beyaz rengi alırken, göller ise turkuaza büründü. Şu an bu çalışmalar tam anlamıyla tamamlanmamış olmasına rağmen bölgeye hem yurtiçinden hem de yurt dışından çok yoğun ziyaretçi akını yaşanmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmaların karşılık bulması bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir.”
Uzun vadede yapılacak diğer turizm çalışmaları ile Giresun'un adeta bir turizm merkezine dönüşeceğini vurgulayan Öztürk, “Uzun vadede Göksu Vadisi üzerinde var olan değirmenleri restore etmeyi ve devamında Mavi Göl ile arasındaki vadiyi yürüyüş yollarına kavuşturmayı düşünüyoruz. Yavuzkemal'deki tarihi köprüleri restore ettirdik. Böylece tarihi kemer köprüleri, travertenleri, şelaleleri, turkuaz renkli gölü ile Giresun doğa harikası bir turizm merkezi olacak” dedi.
Öztürk, konum olarak bu doğal yapıların önemli turizm merkezlerinin yol güzergahında yer aldığı belirterek, "Aksu ve Göksu Derelerinin birleştiği nokta çok önemli turizm merkezlerinden Kümbet ve Kulakkaya Yaylalarının tam arasında bir noktada yer alıyor. Böylelikle bu bölge hem yaylaları hem şelaleleri, vadileri, Mavi Göl’ü ve Karadeniz’in Pamukkale’si olmaya aday travertenleri ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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