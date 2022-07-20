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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Giresun'da

İHA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Giresun'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ilçe ziyaretleri için Giresun'a geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Giresun’un Yağlıdere, Espiye ve Bulancak ilçelerinde vatandaşlara hitap ederek esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Akşener, Giresun’da ilk durağı olan Yağlıdere ilçesinde vatandaşlara hitap ederek esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ilçe nüfusundan daha fazla bir nüfusun ABD’ye göç etmesine şaşırdığını belirterek “Giresunlular’ın ABD’de ciddi anlamda bir nüfusa sahip olduğunu biliyordum ama Yağlıdere ilçesinden özellikle vize verilmesiği için son yıllarda Meksika üzerinden ABD’ye göç etmelerine şaşırdım” ifadelerini kullandı.
Akşener, ilçe ziyaretlerinin ardından Giresun Atatürk Meydanı'nda fındığa verilmesi gereken fiyatla ilgili açıklamalarda bulundu. Fındığın Giresun ve diğer Karadeniz şehirlerindeki milyonlarca insanın karnını doyuran bir ürün olduğunu ifade eden Akşener, bölgedeki insanların fındıktan elde ettiği gelir ile çocuğunu evlendirdiği, hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.
Akşener, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Karadeniz'deki İYİ Parti İl Başkanları ile fındık konusunda toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Sizlerle konuşuldu, üreticilerimizle konuşuldu ve bir fiyat ortaya çıktı, bu fiyat 3,5 ile 4 dolar arasında asgari bir fiyat. Bizim Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız da oturdu bu bilginin ışığında, bu sizden gelen bilgi. Yani bu açıklanan para sizin talebiniz, onu duyurduk. Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız çalıştı, onların dediği de şu; 74 lira olmak zorundadır. Bunu biz nasıl hesapladık, Türk Lirası olarak nasıl hesapladık? Son 5 yılın girdi maliyetlerine baktık, son 5 yılın üretim maliyetlerine baktık, yapılanlara baktık, edilenlere baktık, sonuç olarak Türkiye'nin geldiği ekonomik noktaya baktık ve sonuçta 74 lirayla ancak bu işin götürülebileceğini hesapladık, bunu ilan ediyorum ve bunun peşinde olacağız” dedi.
Dünyanın en büyük çiftçi kooperatifi olan FİSKOBİRLİK’in önünün açılması gerektiğine de dikkat çeken Akşener, “Doğru tedbirler alınması halinde fındıktan 5 milyar dolar kazanılabilecek bir tarım ürünüdür. Bunun yolu fındık üreticisiyle devletin el ele verip bir kere FİSKOBİRLİK'i öne çıkarmamız lazım, ikincisi fiyatları çok önceden ilan etmemiz lazım, üçüncüsü dolar artıyorsa güncellememiz lazım ve eskiyen, yaşlanan bahçelerin gençleştirilmesi, yenilenmesi için de gereken düşük maliyetli, devlet eliyle kredilerin verilmesi lazım, aynı zamanda bilimsel destek, tarım desteği yapılması lazım" dedi.
Konuşmanın ardından Bulancak ilçesini ziyaret eden Akşener, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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