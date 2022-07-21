Bayraktar: “Hazine desteği verilirse FİSKOBİRLİK müdahale alımını herkesten iyi yapar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayraktar: “Hazine desteği verilirse FİSKOBİRLİK müdahale alımını herkesten iyi yapar”

İHA

Bayraktar: “Hazine desteği verilirse FİSKOBİRLİK müdahale alımını herkesten iyi yapar”

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, hazine desteği verilirse FİSKOBİRLİK’in en iyi şekilde müdahale alımı yapabileceğini söyledi.
Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni fındık sezonu öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni sezonun üreticiler ve sanayiciler için hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, tüm kooperatifleriyle sezona hazır durumda olduklarını belirtti. Bayraktar, “Yeni fındık sezonu tüm üreticilerimiz için, sektörün tüm temsilcileri için, Fiskobirlik camiası için ve Türkiye için hayırlara vesile olur inşallah. Fiskobirlik yeni sezona 50 kooperatifiyle hazır durumda. Fiskobirlik her geçen dönemden daha iyi bir dönem geçirmek için hazırlıklarını yapıyor. Biz son 56 yıldan bu yana sürekli büyüyerek hem alımda hem üretimde hem de pazarlamada büyüyerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Fındıkta fiyatın belirlenmesi ve müdahale alımı yapılması konusunda Fiskobirlik’in neden görev üstlenmediğini dile getiren Bayraktar, hazine desteği olmadan hiçbir kurumun müdahale alımı yapamayacağını ifade etti. Bayraktar bu konuda şu ifadeleri dile getirdi:
“Türkiye’de ve dünyada müdahale alımını hazine desteği olmadan hiçbir kurum ve kuruluşun yapabilme imkânı yoktur. Geçmişte Fiskobirlik müdahale alımı yaparken hazine desteğiyle yapmıştır. Hazine desteğinde kastım şudur. Görev zararını ve cari giderlerini karşılayacak bir yöntem verilmiştir hazine desteğiyle. Bugün TMO da müdahale alımını hazine desteğiyle yapıyor. TMO bir kamu kurumu, güçlü bir bilançosu var, bütçesi var. Buna rağmen o da 20062007 ve 2008 yıllarında yaklaşık 3 milyar liralık görev zararını hazineye yükledi. Dolayısıyla müdahale alımı devletin görevidir. Yani Fiskobirlik niye fiyat vermiyor, niye müdahale alımı yapmıyor gibi bir yaklaşım eğer kurumu seviyorsanız doğru bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşıma benden önceki yöneticiler dayanamadılar. Baskıya dayanamayıp müdahale alımı yapmak istediler. 20052006 yıllarında fındığa fiyat vererek müdahale alımı yapmaya kalktılar. Sonra ne oldu. O borçları 2007’den sonra biz ve yönetimimiz 2012’ye kadar zor ödedik ve tüm Türkiye’de Fiskobirlik’le ilgili çok olumsuz bir algı oluştu. Fiskobirlik hakikaten piyasadan çıkma noktasına geldi. Çalışanlar maaşını alamadı. Tabiri caizde Fiskobirlik iflasa sürüklendi. Bugünde hazine desteği olmadan Fiskobirlik’e insanlar müdahale alımı yap, fiyat ver diyorsa bir kısmı biliyorsa kötü niyetli, bu süreci bilmiyorsa iyi niyetli Fiskobirlik batsın demek istiyordur.”
Fiskobirlik’in son 15 yılda edindiği piyasa tecrübesinin yanı sıra hazine desteği verilmesi halinde müdahale alımını en iyi şekilde yapacağını söyleyen Bayraktar, “Biz müdahale alımı yapabilir miyiz daha öncede söyledim yapabiliriz. Biz son 15 yıllık süreçte aynı zamanda ticaret yapmayı ve üretmeyi öğrendik. Biz müdahale alımını en iyi yapacak kurumuz şu anda. Aynı zamanda finansı yönetmeyi de öğrendik. Aslında bu kurum bu zorlu süreçte ticarete ayak uydurdu, piyasa şartlarını öğrendi, para kazanmayı öğrendi ve yatırım yapmayı öğrendi. Arge yapmayı öğrendi. Yeni ürün üretmeyi öğrendi. Kendi imkanlarıyla dünyaya açılmayı öğrendi. Bu gücü ve hazine desteğini elinde bulunduran Fiskobirlik, müdahale alımını herkesten daha iyi yapar. Bir kere değil bin kere daha iyi yapar” şeklinde konuştu.

“3 dolardan düşük bir rakam telaffuz edilmemeli”
Fındık sezonuna kısa bir süre kala tüm üreticilerin merakla beklediği fındık fiyatı konusunda öngörüde bulunan Bayraktar, fiyatın 3 dolardan aşağı olmaması gerektiğini belirtti. Bayraktar, “Geçmişte fındık için 2 dolar civarında bir rakam konuşuluyordu. Ama son yıllarda 3 dolar rakamı Türkiye’de ve dünyada kabul gördü. 3 dolar civarında bir rakam bir kısım mağduriyetleri tamamen bitirmese bile giderebilir. Kamuoyunun geneli de 3 dolar civarında bir rakamdan mutlu olur diye düşünüyorum. Tabi herkesi mutlu etmek mümkün değildir. Benim tavsiyem fındığın 3 dolardan düşük bir rakamla piyasada telaffuz edilmemesi yönünde” dedi.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezonda piyasada oluşan fiyatın üzerinde bir fiyatla fındık alacaklarını söyleyen Bayraktar, “50 kuruş, 1 lira diyorduk ama bu yıl 1 liraya yakın gibi olacak. Finansal kaynaklarımız bu yönde. Üreticimizi koruyacağız ve aynı zamanda ticaret yapacağız. Bu çarkı döndüreceğiz. Dolayısıyla biz piyasada rekabet edebilir bir aralık yakalamamız lazım ki ürünlerimizi satabilelim. Aynı zamanda da oradan elde edebileceğimiz marjla da üreticimizi korumaya ve üreticimizi yukarı çekmeye çalışalım” diye konuştu.
Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillenen Giresun kalite fındığın Avrupa Birliği ülkelerinde de tescillenmesi konusuna değinen Bayraktar, “Biz onu Türkiye’de tescil ettirmiştik. Şimdi de Avrupa Birliği ülkelerinde tescil ettirdik. İngiltere için de başvuruyoruz. Biz aslında coğrafi işaret belgesi alarak Giresun fındığına farklı bir anlam yükledik. Bundan sonra kimse Giresun kalite fındık diye başka bir fındık satamayacak. Sadece bizde değil. Avrupa Birliği ülkelerinde de satamayacak. Bir denetime tabi olacak. Bundan sonra hiçbir üretici firma ürünlerine Giresun kalite fındık yazacaksa işini ya bu bölgedeki firmalara yaptıracak ya da bu bölgede üretim tesisi açacak. Fındık bu bölgede işlenecek. Böyle bir anlam ifade ediyor. Sadece Türkiye’de değil dünyada ilk defa bir kooperatif birliği, Avrupa Birliğinde bir ürünü tescil ettirmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yayla sezonunda elektriksiz kalan vatandaşlardan AKSA'ya tepki
YEREL HABERLER Yayla sezonunda elektriksiz kalan vatandaşlardan ...
Elektriğini kendi üretecek arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Elektriğini kendi üretecek arıtma tesisinde ...
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Giresun'da
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Giresun'da
Akşener: Fındık 74 lira olmalı
YEREL HABERLER Akşener: Fındık 74 lira olmalı
Giresun turizmde yeni rota olma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER Giresun turizmde yeni rota olma yolunda ilerliyor
Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin: "PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu" "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı yok edildi"
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin: "PKK'nın ...
Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin: "PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu" "Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Bulundu, yakalandı yok edildi"
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin: "PKK'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.