Giresun'da SOLOTÜRK'den gösteri uçuşu



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Giresun'da gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek için Botanik Park'ta binlerce kişi toplandı. SOLOTÜRK'ün Giresun Adası ve Karadeniz üzerinde yaptığı gösteri uçuşlarını birçok vatandaş da binaların çatıları, üst geçitler ve Giresun Kalesi'nden takip etti. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. 30 dakika süren gösteri uçuşunun ardından izleyenleri selamlayan pilotlar, Giresun semalarından ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-07-22 17:35:59



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