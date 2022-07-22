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Giresun’da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

İHA

Giresun’da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dolayısıyla SOLOTÜRK'ün Giresun semalarında gerçekleştirdiği uçuş nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait SOLOTÜRK uçağı, Giresun semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dolayısıyla F16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Gemilerçekeği Botanik Park’ta F16 savaş uçağıyla yapılan birbirinden zorlu manevralar izleyicileri mest etti. Bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonuyla kayıt altına aldı. SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan ‘Saygı uçuşu'nu gerçekleştiren pilotlar, büyük alkış aldı. Giresun semalarında yapılan akrobatik hareketler yaklaşık yarım saat sürdü.
Düzenlenen etkinliği Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın binlerce kişiyle beraber izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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