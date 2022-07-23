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Giresun’da bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şahıslar tutuklandı

İHA

Giresun’da bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren şahıslar tutuklandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir apartmanın bodrum katını uyuşturucu serasına dönüştüren 3 şüpheli yakalandı. Bodrum katında uyuşturucu yetiştiren zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Bulancak ilçe merkezinde bir apartmanın bodrum katının seraya dönüştürülerek hint kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Söz konusu binayı yakın takibe alan polis ekipleri, detaylı inceleme ve araştırmanın sonunda operasyon düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise binanın bodrum katının Hint keneviri yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda elektronik eşya, 143 kök Hint keneviri, 70 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Baskında yakalanan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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