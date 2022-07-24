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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması düzenlendi

İHA

Giresun'da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması düzenlendi

Giresun'de TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Çotanak Spor Kompleksinde TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ve ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun’da düzenlenen insansız su altı sistemleri yarışmasına katılarak, “Bu gençler geleceğin en başarılı mühendisleri, teknik adamları olacak” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak Giresun’a kazandırdıkları projelerin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere Giresun’a geldi. Bakan Varank, TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Çotanak Spor Kompleksinde TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ve ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katıldı.
TEKNOFEST gibi festivallerle amaçlarının katma değerli üretimle Türkiye’yi kalkındırmak olduğunu söyleyen Varank, özellikle Karadeniz gazını çıkarmada insansız su altı araçlarının kullanılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Varank, “TEKNOFEST’in iki ayağı var diyebiliriz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğin teknolojileri ve bilime yönlendirdiğimiz teknoloji yarışmaları. Çok farklı kategorilerde binlerce gencimiz bu yarışmalara katılıyor. Ama bunun yanında özellikle Türkiye olarak yerli ve milli imkanlarla yaptığımız gelişmeleri de vatandaşlara gösterdiğimiz çeşitli etkinlikler oluyor. İşte buradaki insansız su altı yarışması aslında geleceğin trendleri açısından çok önemli Biliyorsunuz şu anda Karadeniz’de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var. Orada bu tip su altında çalışan insansız araçlar kullanılıyor. Ve bunu geliştiren mühendislerde tıpkı buradaki gençlerimiz gibi geçmişte bu alanlara yönelmiş, bu çalışmaları yapmış insanlar. Dolayısıyla gençlerimizin böyle zor bir kategoride kendi takımlarını kurmaları, Türkiye’nin 4 bir tarafından buraya gelmeleri, Giresun’da yarışmaları ve geçmişte bu yarışmalara katılan gençlerin bir kısmı şu anda kendi firmalarını kurmuş vaziyetteler. Bu araçları üretiyorlar. Bunlardan para kazanıyorlar. İşte bizim amacımız Türkiye’yi katma değerli üretimle kalkındırmak. Bunun yolu insana yatırım yapmaktan geçiyor. Bu gençler geleceğin en başarılı mühendisleri, teknik adamları olacak. Bu yarışma gerçekten zor bir yarışma. Suyun altında bir takım görevleri o araçlara yaptırabilmek, bir kısmını otonom şekilde yaptırabilmek kolay bir iş değil. Bu TEKNOFEST Karadeniz kapsamında bu yarışmanın organizasyonunu Aselsan yapıyor. Aselsan burada gençlere birebir kendi mühendisleriyle teknik destek veriyor. Bunun yanında bu araçları yapabilmeleri için kendilerine maddi destekler veriyoruz. İlk yarışmadan bugüne geldiğimizde bir takım hazır ürünlerin birleştirildiği araçlardan artık bütün tasarımın ve üretimin genç kardeşlerimiz tarafından, lise öğrencileri tarafından yapıldığı yarışmalara gelmiş bulunuyoruz. Bu da bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah TEKNOFEST heyecanını Azerbaycan’la başladık ve tüm dünyaya yayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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