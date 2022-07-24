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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DOKAP ve DOKA projeleri toplu açılış ve imza töreni düzenlendi

İHA

DOKAP ve DOKA projeleri toplu açılış ve imza töreni düzenlendi

Giresun'da DOKAP VE DOKA projeleri toplu açılış ve imza töreni düzenlendi.
Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı açılış ve imza töreninde DOKAP faaliyetleriyle ilgili bilgi veren DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “Bölgemizin kalkınması gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili DOKAP idaremiz hayvanlılıktan, turizme, yeşil yola, eğitime kadar birçok faaliyetini sürdürmektedir. 2014 yılından bugüne kadar 14 ilde 1.5 milyar liralık 491 projeye destek verdik. Giresun özelinde ise 2014 yılından bugüne kadar 88 projeye 230 milyon liralık desteğimiz oldu. Bunun 140 milyon lirası turizm ve yeşil yol destinasyonu 70 milyon lirası tarım ve hayvancılıkla ilgili 20 milyon lirasi da eğitim, kültürle ve sosyal içerikli ilgili projelerdir” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, DOKAP, DOKA ve Bakanlık arasında yürütülen projelerin imza töreni ve tamamlanan projelerin açılışı gerçekleştirildi.

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