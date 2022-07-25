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Görele 13.Uluslararası Kemeçe ve Horon Festivali sona erdi

İHA

Görele 13.Uluslararası Kemeçe ve Horon Festivali sona erdi

Giresun'un Görele ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 13.'sü düzenlenen Uluslararası Kemençe ve Horan Festivali sona erdi.
Görele Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Kemençe ve Horan festivaline Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ‘ın yanı sıra İstanbul milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın çok sayıda siyasiler, sivil toplum örgütleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
13.'sü düzenlenen Görele Uluslararası Kemençe ve Horan Festivali'nin kapanış konuşmasını yapan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, her yıl olduğu gibi bu yılda Görele hemşehrileriyle buluşmanın ayrı bir mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Erener, "Görele Kemençe ve Horon Festivalini'ni her yıl ilçemizde gelenek haline getirerek, ilçemizin kültürünü her yönüyle tanıtımını yaptık. Her yıl belediyemiz tarafından düzenlenen Kemençe ve Horon Günleriyle halkımız kemençeye ve horana doyuyor" dedi.
3 gün süren Kemençe ve Horan Festivali'nde ilk gün Selçuk Balcı, ikinci gün Eypio mahalli sanatçılar sahne alırken, final gecesine damgasını vuran İbrahim Can ve Alexanddra Stan birbirinden güzel şarkılarıyla vatandaşlara unutamayacakları bir gece yaşattı.

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