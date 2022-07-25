Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, kansere yenik düştü

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı (51), İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yakalandığı hastalık nedeniyle yaklaşık 1 yıldır İstanbul´da tedavi gören Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti´den 3 dönemdir Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yapan Yılancı, ilçe belediyesi önünde 27 Temmuz'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-07-25 19:13:01



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