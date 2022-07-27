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İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı

DHA

İBB Başkanı İmamoğlu, Murat Ongun'un babasının cenazesine katıldı


Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un hayatını kaybeden babası Nihat Ongun'un cenazesine katıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un önceki gün yaşamını yitiren babası emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazdan önce İmamoğlu, Murat Ongun'a başsağlığı dileyerek, sohbet etti. Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-07-27 14:33:48

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