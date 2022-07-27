İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun memleketi Giresun’da toprağa verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası emekli Binbaşı Nihat Ongun yaşamını yitirdi. Emekli Binbaşı Nihat Ongun'un cenazesi askeri törenle bugün Giresun’da defnedildi. Cenazeye İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, babasını kaybetti. Ongun'un babası Nihat Ongun Giresun’daki cenazesine İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle yakınları katıldı. Giresun Hacımiktat Camiinde öğlen namazını müteakib kılınan cenaze namazının ardından Nihat Ongun, Giresun Belediyesi Yeni Mezarlığında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.