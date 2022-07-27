Kansere yenik düşen Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı son yolculuğuna uğurlandı.

3 dönemdir belediye başkanlığı yapan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şahin Yılancı için Şebinkarahisar Belediyesi önünde bugün tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ile Sabri Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile Yılancı'nın ailesi, ilçede yaşayanlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından Tekışık Camiine getirilen Başkan Yılancı için öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Yılancı ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar Başkan Yılancı için oluşturulan taziye defterine duygularını yazdılar.

52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Şebinkarahisar Belediyesi'nde ilk olarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Yılancı, evli 3 çocuk babasıydı.

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