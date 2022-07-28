Yaz tatilinde eğlenerek öğreniyorlar

Giresun Belediyesi Bilgi Evleri, uzun ve yorucu bir eğitim döneminin ardından öğrencilere dolu dolu bir yaz tatili için kapılarını açtığı belirtildi.

Giresun Belediyesi tarafından Aksu ve Hacısiyam mahallelerinde bulunan bilgi evlerinin 9 farklı alanda çeşitli aktivitelerle öğrencilerin eğlenerek ve öğrenerek bir yaz tatili geçirmeleri hedefleniyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Bilgi Evlerimizde okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz okulu etkinliklerinde çocuklar vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor. Yaz etkinlikleri programıyla başlatılan bilgi evi yaz okulu kapsamında 350 öğrencinin katılımıyla Gümüşhane Torul’da cam teras ve Karaca Mağarası, hayvan barınağı, Bulancak’ta at çiftliği, Kulakkaya Yaylası gezileri düzenlendi. Ayrıca Bilgi Evlerimizde drama, sokak oyunları atölyesi, turnuvalar, satranç, masa tenisi, seramik, el sanatları, kağıt sanatları, akıl zeka oyunları etkinlikleri yer alıyor. Çocuklarımız zamanlarını iyi geçirebilmeleri için Bilgi Evlerimizde öğrenim görmektedir. Bilgi evlerimizin eğitici olduğu kadar eğlenceli olduğunu görüyorum. Öğrencilerimiz Bilgi Evlerine gelerek tüm etkinliklerden faydalanabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.