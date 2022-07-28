Giresunspor, Borja Sainz ile anlaştı

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Giresunspor, dış transferde Borja Sainz ile anlaştığını duyurdu.

Yeşilbeyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Giresunspor'umuz 21 yaşındaki kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşma sağlamıştır. Borja Sainz'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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