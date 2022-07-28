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Giresunspor’un yeni transferi Borja Sainz, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Borja Sainz, sponsor hastanemiz Liv Hospital Vadistanbul’da sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde futbolcumuza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Futbolcumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

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