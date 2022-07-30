Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 21’lik skorla kaybetti.

2. etap kamp çalışmalarına Giresun’da devam eden Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı oynadı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki yeşilbeyazlılarda Onurcan, Zeki, Sergen, Alezis Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Hayrullah, Sergio ve Bajic 11’iyle sahaya çıktı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rizespor ise Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Gökhan, Koray, Sefa, Papa, Benhur, Bolasie ve Miya 11’iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor Farouk Miya ile 14. ve 17. dakikada 2 defa topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıya hızlı başlayan Giresunspor, 47. dakikada Rijad Bajic’in golüyle farkı 1’e indirdi. Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor, Süper Lig’in ilk haftasında 7 Ağustos 2022 Pazar günü saat 19.15’te Adana Demirspor’u konuk edecek.

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