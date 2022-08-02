Giresunspor’da transfer

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresunspor, Robert Meja ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor'umuz 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Meja ile anlaşma sağlamıştır. Robert Meja'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.