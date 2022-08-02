Giresunspor - Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı

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Spor Toto Süper Lig'de, Giresunspor ile Adana Demirspor arasında 7 Ağustos Pazar akşamı Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Giresunspor'dan, Adana Demirspor maçı biletleri ile ilgili yapılan açıklamada bilet fiyatları şu şekilde:

"Kuzey kale arkası 30 TL, güney kale arkası 50 TL, batıdoğu üst tribünü 75 TL, doğu alt tribünü 100 TL, batı alt tribünü A, B, C, G, H, I 150 TL, batı alt tribünü D, E, F 300 TL ve misafir tribünü 65 TL’den satışa çıkarıldı.

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