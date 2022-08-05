Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı

DHA

Giresun'da sızıntı tespit edilen çöp tesisine kapatma kararı


Selay SAYKALAleyna KESKİN/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen, Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin; depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemece kapatılmasına karar verildi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı´nca tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, "Bölge halkına saygı duyuyoruz ancak bu karar, vahşi depolamaya yönlendireceğinden çevre faciasına sebep olacaktır" dedi.
Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi´nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, 2021 yılında katı atık bertaraf tesisinde depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle `ÇED olumlu´ raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2´nci İdare Mahkemesi´ne dava açtı. Bilirkişi raporunda, katı atık tesisinin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespiti üzerine mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti.
`KİRLİLİK OLUŞTURUYOR´
Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi´ne başvurarak, Ordu 2´nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oy birliği ile tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Tesisin faaliyetinin durdurulması için firmaya 26 Ağustos'a kadar süre verilen kararda, "Tesisin depolama sahasının zeminindeki sızıntının durdurulamadığı, çöp suyunun içme suyu kuyularının bulunduğu dereye aktığı, depolanan atıkların kontrol altına alınamayarak kirlilik oluşturduğu belirlenmiştir" denildi. 
`ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ´ SORUŞTURMASI
Bu süreçte, tesiste depolanan çöplerin atık sularının, kıyıdan 10 metre açıkta yer altı borusu ile Karadeniz´e deşarj edildiği iddiasıyla Görele Cumhuriyet Başsavcılığı´nca tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Çavuşlu beldesinden Yeter Tüysüz, "Mahkemeyi kazandık, inşallah çöplüğün kapanmasını da görürüz. Çöp kokusu yüzünden bu ana kadar yaşamadık. Her gün köylerde bıkkınlıkla ve nefretle yaşadık. Muhtarımız çöplüğün kapatılacağını söyleyince çok sevindim" dedi.
Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi'nin muhtarı Selim Hamzaoğlu da katı atık bertaraf tesisinin kurulduğu günden bu yana suyu ve havayı kirlettiğini belirterek, "Dereye sızan suları hayvanlar dahi içmez hale geldi. En başından beri hukuki mücadelemizi sürdürüp ÇED raporunu 2 kez iptal ettirdik. Yeniden ÇED raporu aldılar fakat tesisin kapatılması için açtığımız dava sonuçlandı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi kesin olarak kapatma kararı verdi. Karar elimize ulaştı. 1 aylık yasal süreç var ve buna göre 26 Ağustos´ta tesisin kapatılması gerekiyor" diye konuştu.
'İSTEĞİMİZ, MAHKEME KARARINA UYULMASI'
Fatma Yolcu da "Bu tesis yüzünden çok çile çektik. Çocuklarımızı yıkayamadık, su içemedik hala içemiyoruz, su taşıyoruz. Çöpün kapanmasını çok istiyorduk, mutluyuz. Bu kararın arkasında durmalarını istiyoruz" dedi. 
Çavuşlu beldesi Beyli Mahallesi'nin muhtarı Sami Durmuş, "Ağustos ayında martılar başımıza pislemesin, diye şemsiyeyle geziyoruz. Nüfusumuz azalıyor, burası yaşanmaz hale geldi. Tek isteğimiz, mahkemelerin kararına uyulması" diye konuştu. 
TESİS MÜDÜRÜ: SORUNLAR GİDERİLDİ
Çavuşlu Katı Atık Tesisi Müdürü Erdal Yalçın ise tebligatın kendilerine ulaştığını söyledi. Tesisi geçen yıl devraldıklarını belirten Yalçın, "Dava biz tesisi almadan önce açılmış ve konuyu hukuk birimimiz takip ediyor. Tesisin eski günlerinden eser kalmadı. Söz konusu olan sorunlar giderildi ve burada çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 
BAŞKAN KARADENİZ: VAHŞİ DEPOLAMA YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ
Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz de "Bölge halkına da saygı duyuyoruz ancak bu karar Giresun´da çevre faciasına sebep olacaktır. Bu tesis kapatılırsa yasak olmasına rağmen vahşi depolama yapmak zorunda kalacağız. İl dahil tüm ilçeler vahşi depolamaya dönecek. Buradan Araklı´ya gidebilecek çöplerin maliyetinin ne olabileceğini hesaplamak lazım ve ciddi bir çözüm üretilmeli" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Görele Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN
2022-08-05 09:34:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı
YEREL HABERLER Giresun'da öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı
Giresun'da "Fındık Hasat Şenliği" yapıldı
YEREL HABERLER Giresun'da "Fındık Hasat Şenliği" yapıldı
Hasat şenliğinde vali ve belediye başkanı, beline sepet bağlayıp fındık topladı
YEREL HABERLER Hasat şenliğinde vali ve belediye başkanı, beline ...
Giresunspor Savicevic'i transfer etti
YEREL HABERLER Giresunspor Savicevic'i transfer etti
TEGV'li çocuklar Giresunspor'un iç saha maçlarını stadyumdan izleyecek
YEREL HABERLER TEGV'li çocuklar Giresunspor'un iç saha maçlarını ...
Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 milyar dolar kazandı
YEREL HABERLER Türkiye fındık ihracatından 11 ayda yaklaşık 1,9 ...
Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı bulundu
YEREL HABERLER Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı ...
Giresun’da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor
YEREL HABERLER Giresun’da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 ...
Giresun'da iki kardeş atık malzemelerden dedektör yaptı
YEREL HABERLER Giresun'da iki kardeş atık malzemelerden dedektör ...
Giresun'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Giresun'da kaybolan kadın için arama çalışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.