Giresunspor kaleci Ferhat´ı transfer etti

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Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Adana Demirspor forması giyen kaleci Ferhat Kaplan´ı transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlamıştır. Ferhat Kaplan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-08-05 17:15:28



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