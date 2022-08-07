Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3



HakanKABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narin

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol (Dk. 85 Mert Han Kurt ) Perez, Alper Uludağ, Traore, Murat Cem Akpınar (Dk. 63 Erolcan Akdağ) Sergio (Dk. 90 Talha Ülvar) Doğan Can Davas, (Dk.46 Savicevic), Borja Sainz (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek ), Bajic

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 80 Semih Güler) Ndiaye, Yusuf Sarı, (Dk. 63 Akintola) Onyekuru, Belhanda (Dk. 74 Tayyip Talha Sanuç), Assombalonga (Dk. 80 Berk Yıldız)

SARI KARTLAR: Murat Cem Akpınar, Traore , Sergio (Bitexen Giresunspor), Ndıaye , Rakitskiy (Adana Demirspor)

GOLLER: Dk. 56 Borja Sainz, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Bitexen Giresunspor), Dk .23 Gökhan İnler, Dk.28 Belhanda, Dk. 82 Onyekuru (Adana Demirspor)Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Giresun´da Bitexen Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçı Adana Demirspor 3-2 kazandı.

4´üncü dakikada Sergio kendi topuyla önünü boşaltıp sert vurdu, kaleye yönelen topu defans uzaklaştırdı.

15´inci dakikada sol kanattan Doğan Can Davas Hayrullah Bilazer´i gördü, bu oyuncunun paralel pasında topun gelişine vuran Sergio´nun şutu kaleci Ertaç´tan döndü. Dönen topu Murat Cem Akpınar kaleye gönderdi, defans çizgiden çıkardı.

18´inci dakikada Bitexen Giresunspor atağında Sergio yerden paralel gönderdi, Murat Cem Akpınar´ın vuruşunda rakip defans topu kornere gönderdi.

23´üncü dakikada ender gelişen Adana Demirspor atağında, Assambalonga ceza alanına yöneldi, sert vurdu defanstan dönen topu ceza alanı dışında önünde bulan Gökhan İnler düzgün bir vuruşla kaleci Onurcan´ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

28´inci dakikada Gökhan İnler sol çaprazdan yerden ceza alanı içine gönderdi, Belhanda rahat pozisyonda gelişine vurdu, top ikinci kez Giresunspor ağlarına gitti: 0-2.

56´ncı dakikada Bitexen Giresunspor sol köşeden korner kazandı. Borja´nın ceza alanına gönderdiği topu defans kafayla ulaştırdı. Ceza alanı yayı üzerinde topun gelişine Sergio vurdu, kaleye yönelen topa son dokunan Borja ağları havalandırdı: 1-2.

76´ncı dakikada Savicevic yerden ceza alanı çizgisi üzerinde bulunan Bajic´i gördü, bu oyuncunun dönerek sert şutunda topu kaleci Ertaç kornere çeldi.

82´nci dakikada Semih Güler rakibin uzaklaştıramadığı topu kontrol edip, yerden caza alanına gönderdi, Onyekuru müsait durumda plase bir vuruşla sağ köşeden topu filelerle buluşturdu: 1-3.

90+1´inci dakikada Bitexen Giresunspor atağında Rahmetullah Berişbek yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Ertaç köşeye giden topa engel olamadı: 2-3.

Maçın ilerleyen bölümlerinde başka gol olmadı ve karşılaşmayı Adana Demirspor 3-2 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-08-07 21:34:31



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