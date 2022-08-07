

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'in ilk haftasında Giresun´da oynanan Bitexen Giresunspor Adana Demirspor maçının ardından yeşil beyazlıların antrenörü İlker Avcıbay ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Giresunspor antrenörü İlker Avcıbay, "Öne geçeceğimiz pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık" dedi.

Avcıbay, şöyle konuştu:

"Maç öncesi iyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Adana Demirspor´u galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kaliteli ayaklara sahip bir takım. Ligin iyi takımlarından biri. Biz ise yeni kurulan bir takımız. 2 yabancı 3 yerli yeni oyuncuyla sahaya çıktık. Fakat bir oyun felsefemiz ve karakterimiz var. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu felsefeyi aşılamaya çalışıyoruz. Oyunun birçok bölümünde bu felsefemizi gerçekleştirdik. Öne geçeceğimiz pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Yeni katılan arkadaşlarımıza da bu felsefemizi aşılamak istiyoruz. Taraftarımız yine destek verdi, onlara her zaman ihtiyacımız olacak. Bizim endişemiz yok, zamanımız var. Güçlendikçe daha pozitif şeyler göreceğiz."

Adana Demirspor´un teknik direktörü Vincenzo Montella ise, maça gelen taraftara teşekkür ederek, "Futbolcularıma da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir galibiyeti bizlere armağan ettikleri için. Hala ligin başındayız. O yüzden geliştirmemiz gereken çok farklı noktalar var. Bizim sahada görmek istediğimiz detaylar var. Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gidebilirdik. Daha iyi bir şekilde topa sahip olabilirdik diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı mesafelerde açıldıkça daha fazla kendi kalecimizi konuşturabilirdik ama ligin başında olduğumuz için bunu geliştirmek için hayli zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2022-08-07 22:42:26



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