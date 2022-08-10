Taşkın önleme projesinde rengi değişen Mavi Göl, eski halini aldı



Selay SAYKAL/GİRESUN,(DHA)-GİRESUN'un Dereli ilçesi Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarındaki Mavi Göl'ün 2 gündür değişen rengi, taşkın önleme çalışmalarının sona ermesi ile yeniden eski haline döndü.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarındaki Mavi Göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile dikkat çeken bölgede, sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olan Mavi Göl'de, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince taşkın önleme çalışması yapıldı. 2 gün süren çalışma sırasında gölün rengi değişti. Sürüklenen kütükler ile ağaçları önlemek için yapılan çalışmaların tamamlanması ile göl, yeniden eski rengine döndü. Giresun Valisi Enver Ünlü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pınarlar köyünde yapılan kısa süreli çalışma tamamlandı, Mavi Göl eski haline kavuştu dedi (DHA)DHA-Genel Türkiye-Giresun / Dereli Selay SAYKAL

2022-08-10 14:48:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.