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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0

DHA

Bitexen Giresunspor - Kasımpaşa: 1-0


Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)STAT: Çotanak
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Traore, Robert Mejia (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah), Borja Sainz (Dk.89 Erol Can Akdağ), Savicevic (Dk. 64 Doğancan Davas), Bajic (Dk. 90+2 Kadir Seven)
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta  (Dk. 11 Mehmet Fevzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 68 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 82 Yunus Mallı), Fall (Dk. 82 Tunay Torun), Ahmet Engin (Dk. 68 Celina), Hajradinovic, Bahoken
GOL: Dk. 90 Riad Bajic (Bitexen Giresunspor)
SARI KARTLAR: Robert Mejia, Hayrullah Bilazer, Perez (Bitexen Giresunspor) Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa)Spor Toto Süper Lig 3´üncü hafta maçında Bitexen Giresunspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa´yı 90´ıncı dakikada Bajic´in kaydettiği golle 1-0 yendi.20´nci dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri kornerden gelen topu bloke edip bekletmeden ileri gönderdi, Kasımpaşa kalecesi Ertuğrul Taşkıran ceza alanı dışında topu uzaklaştırmak isterken Sergio´ya adeta pas çıkardı, boş kaleye aşırtma bir vuruş yapan Sergio bu şansı kullanamadı ve top direğin dibinden auta gitti.
28´inci dakikada Savicevic sol kanatta bindirme yapan Traore´ye çıkardı, bu oyuncunun sert şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran´ın müdahalesiyle kornere gitti.
39´uncu dakikada Kasımpaşa Eysseric ile serbest vuruş kullandı, Graovac´ın kafa şutunu kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.
63´üncü dakikada Robert Mejia uzaklardan şansını denedi, kaleye sert giden topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak kontrol etti.
79´uncu dakikada Giresunspor sol kanattan Alper Uludağ ile korner kullandı, ceza alanında kafalardan seken topu önünde bulan Sainz elverişli durumda kötü vurdu, top üsten auta gitti.
84´üncü dakikada sağ kanattan Hayrullah Bilazer ortaladı, ceza alanı içerisinde boş durumdaki Doğan Can Kavas´ın kafa vuruşu kalecide kaldı.  
90´ıncı dakikada Bitexen Giresunspor atağında Doğan Can Davas sol kanattan çizgiye indi, yerden mükemmel bir pas çıkardı, topun gelişine vuran Bajic ağları havalandırdı: 1-0.
Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Kasımpaşa´yı 1-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU
2022-08-20 21:31:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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