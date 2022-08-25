Hafif ticari araç fındık bahçesine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı



Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), (DHA)GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde kontrolden çıkıp, fındık bahçesine devrilen hafif ticari araçta bulunan Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Akdarı Mahallesi Topçuluyanı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünü öğrenilemeyen 28 TB 381 plakalı hafif ticari araç, engebeli arazide kontrolden çıkarak fındık bahçesinde devrildi. Metrelerce yüksekten yuvarlanarak takla atan aracı gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mahmut Deniz Zıvalı yaralandı. Yaralanan Mahmut Deniz Zıvalı, ilk müdahalesinin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Zıvalı çiftinin cansız bedenleri de savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun / Yağlıdere Hakan KABAHASANOĞLU

2022-08-25 21:14:47



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