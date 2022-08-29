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Can dostlarını sahilde aç-susuz buldu, CİMER'e başvurdu

DHA

Can dostlarını sahilde aç-susuz buldu, CİMER'e başvurdu


Mustafa KIRLAK/ GİRESUN, (DHA)GİRESUN'da yaşayan Can Nacakcı (38), barınak görevlilerine teslim ettiğini öne sürdüğü 5 yavru kedinin, çöp de atılan dolgu alanına bırakıldığını öğrenince sahile geldi. Aramasında kedilere ulaşamayan Nacakcı, kimliği belirsiz kişilerce sahile bırakılan birçok başka yavru hayvanı da aç ve susuz buldu. Su ve yiyecek vererek beslediği hayvanları görüntüleyen ve CİMER'e bildiren Nacakcı, "Kedileri ararken, başka yavrularla karşılaştım. Ölüme terk edilmişler" dedi.
Nizamiye Mahallesi'nde yaşayan yatırımcı iş insanı Can Nacakcı, yolda bulduğu ve sütten kesilen 5 yavru kediye evlerinin önünde bakmaya başladı. Nacakcı, komşularından gelen tepki üzerine 17 Ağustos´ta Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerini arayıp, yavru kedilerin alınmasını istedi. Gelen görevliler, yavru kedileri teslim alarak ayrıldı. 3 gün sonra yavru kedilerin durumunu öğrenmek için barınağa giden Nacakcı, yetkililer ile yaptığı görüşmede, kedilerin sahil dolgu sahasında bırakıldığını öğrendi. Sahile giden ve aramasında kedilere ulaşamayan Nacakcı, kimliği belirsiz kişilerce bırakılan başka yavru köpek ile kedileri de aç ve susuz buldu. Su ve yiyecek vererek beslediği hayvanları görüntüleyen Nacakcı, CİMER'e bildirdi.
`BU HAYVANLARI ÖLÜME TERK EDİYORLAR´
Ölüme terk edildiğini ileri sürdüğü sokak hayvanlarının bırakıldığı alanda yemek ve su bulamama gibi sıkıntılar olduğunu belirten Nacakcı, "Giresun Hayvan Barınağı'na 50 veya 60 günlük kediler teslim etmiştik. Bu hayvanlar sütten yeni kesilmişti. Bize hayvanların barınakta bakılacağına, sahip çıkılacağını söylediler. Daha sonrasında hayvanları kontrol etmeye gittiğimizde hayvanların barınakta olmadığını gördük. Barınaktaki yetkililer yavru hayvanları doğaya saldıklarını söylediler ardından yerlerini öğrenmeye çalıştık. İlk başlarda söylemediler. Bize bilgi vermediler. Geçtiğimiz pazartesi günü hayvanları deniz dolgusu yapılarak adacık gibi bir yer olan otobanın kenarındaki yere bıraktıklarını söylediler. Biz de buraya hayvanları aramaya geldik. Ancak yavru kedilerimizi bulamadık. Muhtemelen burada öldüler" dedi. 
'ARAÇLARIN ALTINDA EZİLİP CANLARINI VERİYORLAR'
Alandaki aramasında başka sahipsiz yavru hayvanlara rastladığını anlatan Nacakcı, "Arazi taraması yaparken yetişkin kedi ve köpeklere, yavru kedi ve köpeklere rast geldik. Bu hayvanlar burada aç ve susuz bırakılmış. Ölüme terk edilmişler çünkü öyle bir yer ki burası, otobanın deniz tarafı. Denizin üstüne dolgu yapılan bir yer. Burada hayvanların yemek, su bulması çok zor. Bu hayvanları Giresun Hayvan Barınağı ölüme terk ediyor. Daha sonra hayvanlar yiyecek aramak için tabi ki aşağı iniyorlar. Yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere gitmeye çalışırken bu sefer yoldan geçen araçların altında ezilip canlarını veriyorlar" diye konuştu.
`ARAŞTIRMA YAPMALARINI İSTİYORUZ´
Can Nacakcı, konuyla ilgili araştırma yapılmasını ve cezai işlem uygulanmasını isteyerek, "Buradaki amacımız sokak hayvanlarının daha doğal yaşam alanlarında yaşamaları. Burası çünkü çöplük ve moloz yığını olarak kullanılan bir yer. Buraya hayvanları getirerek ölüme terk ediyorlar. Biz yetkililerden bu manada gelip araştırma yapmalarını istiyoruz. Buralara hayvan bırakılmamasını istiyoruz" dedi.
Bölge halkından Ahmet Salbacak da "Burası eski çöplük alanı ve şu an moloz dökülen yer ama hayvan barınağı gibi. Buralarda sahipsiz yavru ve yetişkin köpekler, kediler burada dolaşıyorlar. Aç ve susuz kalıyorlar. Burası barınak değil. Bu hayvanlara sahip çıkılması lazım. Çözüm bulunmalı, hayvanlar ölmesin" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Giresun / Merkez Mustafa KIRLAK
2022-08-29 09:56:55

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